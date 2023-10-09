Fransa'nın Korsika Adası'nda çok sayıda patlama meydana geldi

İlk patlama dün yerel saat ile 22.30 sularında gerçekleşti. Adanın farklı kentlerinde itfaiye ekipleri patlamaların olduğu noktalara intikal etti.

Alata kentinde bir villa patlamada hasar alırken bölgeye bomba imha ekibi gönderildi.

Haute-Corse vilayetinde ise en az 6 patlama meydan geldi.

Bu vilayetteki Brando kentinde 14 hanenin olduğu alanda 4 patlama oldu, hane sakinleri tahliye edildi. Bomba imha ekipleri olay yerinde gaz şişesi buldu.

Lucciana kentinde ise inşaat halindeki bir villada ve Santa Reparata di Balagna kentinde patlama oldu.

Patlamalarda yaralanan olup olmadığı belirtilmedi.