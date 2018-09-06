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Fransa'dan İdlib açıklaması: Hedefleri vurmaya hazırız

Fransa Genelkurmay Başkanı yaptığı açıklamada, "İdlib'de kimyasal silah kullanılması halinde hedefleri vurmaya hazırız." dedi.

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Fransadan İdlib açıklaması: Hedefleri vurmaya hazırız

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