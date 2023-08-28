Açık 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 28.08.2023 04:05

Fransa'dan ayrımcı karar: Kız öğrenciler okullarda çarşaf giyemeyecek

Fransa'da Müslümanlara yönelik ayrımcı tutum bir kez daha kendini gösterdi. Devlet okullarında “çarşaf ve abaya” gibi kıyafetlerin yasaklanacağı açıklandı.

Fransa'dan ayrımcı karar: Kız öğrenciler okullarda çarşaf giyemeyecek

Fransa'da Müslüman kız öğrencilerin giyimine yönelik tartışmalı bir karar alındı.

Devlet okullarında, “çarşaf ve abaya” gibi bol ve uzun kıyafetlerin giyilmesinin yasaklanacağı duyuruldu.

Fransa Eğitim Bakanı Gabriel Attal, bir televizyon programında verdiği röportajda, "Artık okullarda çarşaf giymek mümkün olmayacak" dedi.

Ülkedeki laiklikle ilgili yasaların ihlal edildiğini ileri süren Attal, öğrencilerin dininin, kıyafetlerine bakarak tespit edilmemesi gerektiğini savundu.

Birleşmiş Milletler: Fransa'daki peçe yasağı insan haklarının ihlali
Birleşmiş Milletler: Fransa'daki peçe yasağı insan haklarının ihlali

Fransa’da 2004'te okullarda başörtüsü, 2010 yılında kamuya açık alanda peçe kullanımı yasaklandı.

Geçen yıl da sporcuların müsabakalara başörtüsü ile çıkmasını engelleyen düzenleme onaylandı.

Fransa'da bu tür kararlar için laiklik değerlerini koruma bahanesi öne sürülüyor.

Avrupa’da yükselen İslam karşıtlığı: Burka ve peçe yasakları
Avrupa’da yükselen İslam karşıtlığı: Burka ve peçe yasakları

ETİKETLER
Fransa
Sıradaki Haber
Nijerya'da 14 yılda 23 binden fazla kişi kayboldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:03
Muğla’da hastanede yangın
04:46
Kolombiya'da 5,5 büyüklüğünde deprem
04:45
"Kadıköy'de denetim yapan polislerin açığa alındığı" iddiası yalanlandı
04:32
Eskişehir'de binada patlama: 1 kişi yaşamını yitirdi
03:41
Nijerya'da 14 yılda 23 binden fazla kişi kayboldu
03:37
Balıkçılar "Vira Bismillah" demek için gün sayıyor
Denizli'de 850'nci "Sudan Koyun Geçirme Yarışması" yapıldı
Denizli'de 850'nci "Sudan Koyun Geçirme Yarışması" yapıldı
FOTO FOKUS
Kaydıraktan düşmek üzere olan çocuğu bir başka çocuk kurtardı
Kaydıraktan düşmek üzere olan çocuğu bir başka çocuk kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ