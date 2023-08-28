Fransa'dan ayrımcı karar: Kız öğrenciler okullarda çarşaf giyemeyecek

Fransa'da Müslüman kız öğrencilerin giyimine yönelik tartışmalı bir karar alındı.

Devlet okullarında, “çarşaf ve abaya” gibi bol ve uzun kıyafetlerin giyilmesinin yasaklanacağı duyuruldu.

Fransa Eğitim Bakanı Gabriel Attal, bir televizyon programında verdiği röportajda, "Artık okullarda çarşaf giymek mümkün olmayacak" dedi.

Ülkedeki laiklikle ilgili yasaların ihlal edildiğini ileri süren Attal, öğrencilerin dininin, kıyafetlerine bakarak tespit edilmemesi gerektiğini savundu.

Fransa’da 2004'te okullarda başörtüsü, 2010 yılında kamuya açık alanda peçe kullanımı yasaklandı.

Geçen yıl da sporcuların müsabakalara başörtüsü ile çıkmasını engelleyen düzenleme onaylandı.

Fransa'da bu tür kararlar için laiklik değerlerini koruma bahanesi öne sürülüyor.