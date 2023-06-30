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Dünya
TRT Haber-AA 30.06.2023 02:27

Fransa'da tansiyon yüksek: 667 kişi gözaltına alındı

Fransa'da genç bir sürücünün polis tarafından öldürülmesi üzerine çıkan olaylarda 667 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde 5 bini Paris'te olmak üzere 40 bin polis görevlendirildi. Ülke adeta savaş alanına döndü. Göstericiler araçları yaktı, binaları ateşe verdi.

Fransa'da tansiyon yüksek: 667 kişi gözaltına alındı
[Fotograf: Reuters]

Nanterre kentinde Nael M. isimli genç sürücünün polis tarafından öldürülmesine tepki gösteren eylemciler Lille, Strazburg, Marsilya, Nanterre gibi farklı kentlerde sokağa indi.

Banka ateşe verildi, mağazalar yağmalandı

Fransız basınındaki habere göre, Venissieux kentinde bir tramvay ve Nael'in hayatını kaybettiği Nanterre kentinde bir banka ateşe verildi.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Farklı kentlerde araç, kamu eşyaları ve çöp bidonlarını ateşe veren eylemciler polise havai fişek fırlattı. Marsilya, Paris ve Lille kentlerinde mağazalar yağmalandı.

Fransa'da sürücüyü öldüren polis "kasten adam öldürme"den tutuklu yargılanacak
Fransa'da sürücüyü öldüren polis "kasten adam öldürme"den tutuklu yargılanacak

Bordo ve Lille kentlerindeki olaylara müdahale etmek için özellikle terör ve organize suçlara karşı mücadele eden RAID ismi verilen özel polis timi görevlendirildi.

Ülke genelinde 5 bini Paris'te olmak üzere 40 bin polisin görevlendirildiği öğrenildi.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

667 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Darmanin, ülke genelindeki olaylarda şu ana kadar 667 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Öte yandan, Nael'i öldüren polisin avukatı Laurent-Franck Lienard, müvekkili hakkındaki tutuklama kararına itiraz edeceğini belirtti.

Fransa'da protestolar büyüyor: 4 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Fransa'da protestolar büyüyor: 4 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi

4 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Fransız basınındaki haberlere göre, olaylar nedeniyle Neuilly-sur-Marne kentindeki 3 mahallede 3 Temmuz'a kadar 23.00-06.00 saatleri arasında, Savigny-le-Temple kentinde ise 2 Temmuz'a kadar 22.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildi.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Öte yandan Compiegne kentinde de 3 Temmuz'a kadar saat 22.00-06.00 saatleri arasında, yanında bir ebeveyn olmayan 16 yaşının altındakilere sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Fransa'daki olayların sıçradığı Brüksel'de 29 kişi gözaltına alındı

Fransa'da 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nael M'nin polisin açtığı ateş sonucu ölümünün ardından düzenlenen gösterilere destek vermek amacıyla Brüksel'in merkez semtlerinden Anneessens'de toplanan grupla polis arasında çıkan arbede sonucunda gözaltına alınanların sayısı 29'a yükseldi.

Bu kişilerden 26'sının reşit olmadığı öğrenildi.

Yerel saatle 22.00'de gençlerden oluşan bir grup, Anneessens semtinde toplanarak kaldırım taşlarını sökmüş, otobüs duraklarındaki camları kırıp bazı araçları ateşe vermişti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Polisle göstericiler arasında şehrin merkezindeki Lemonnier Bulvarı'nda arbede çıkmış, Anneessens metro istasyonu kapatılmış, bölgeye araç girişleri yasaklanmıştı.

Gözaltıların ardından durum sakin seyrederken bölgede yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor.

Fransa'da genç sürücünün öldürülmesinin ardından çıkan olaylar büyüyor
Fransa'da genç sürücünün öldürülmesinin ardından çıkan olaylar büyüyor

Ne olmuştu?

Bir polis memuru, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan araca ateş açmış, 17 yaşındaki Cezayirli Nael M. hayatını kaybetmişti.

Nanterre Savcılığı, sürücüye ateş açarak öldüren polisin "kasten adam öldürme" gerekçesiyle tutuklu yargılanacağını duyurmuştu.

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