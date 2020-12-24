Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 22:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da son 24 saatte 21 bin 634 can kaybı
[Fotoğraf: AA]
Fransa'da son 24 saatte 21 bin 634 yeni tip koronavirüs (COVID-19) tanısı konuldu, 292 kişi hayatını kaybetti.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük COVID-19 vaka sayısı uzun aradan sonra ilk kez 20 bini geçti.
Fransa'da virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 634 artışla 2 milyon 527 bin 509'a yükselirken COVID-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 292 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 62 bin 268'e çıktı.
Son 7 günde hastanede tedaviye alınan 8 bin 731 kişiden 1179'u yoğun bakımda tedavi görüyor.
Ülkede COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3,8'e indi.
Etiketler: Fransa Koronavirüs
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