Haber Giriş: 6 Şubat 2021 Cumartesi 13:28Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Fransa'da patlama: 9 kişi yaralandı
[Fotoğraf: DHA]
Fransa'nın Bordeaux şehrinde bir binada patlama meydana geldi. Olayda 1'i ağır 9 kişi yaralandı.
Büyük hasara yol açan patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığı tahmin ediliyor.
Yetkililer olayda 9 kişinin yaralandığını,1 kişinin ise durumunun ağır olduğunu açıkladı.
Patlama sonrası kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
[Fotoğraf: DHA]
Binanın garaj kısmında gerçekleşen patlamada çevredeki binalar da zarar gördü.
Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.
Etiketler: Fransa
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