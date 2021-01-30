Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 18:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fransa'da göstericilerle polis arasında gerginlik
[Fotoğraf: Reuters]
Fransa'da güvenlik yasa tasarısı bir kez daha protesto edildi. Başkent Paris'te bir araya gelen protestocular, tartışmalı "Küresel Güvenlik" yasa tasarısına tepki gösterdi. Polis ile göstericiler arasında kısa süreli arbede yaşandı.
Fransa'nın tartışmalı güvenlik yasası nedeniyle Paris sokakları bir kez daha protestocularla doldu.
Place de la Nation meydanındaki anıtın önünde göstericiler ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.
Polis göstericilere cop ve göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.
Protestoların temel nedeni Fransa parlamentosundan geçen güvenlik yasa tasarısı.
Tasarıdan endişe ediliyor
Tasarının, basın özgürlüğünü kısıtlamasından ve polis şiddetini artırmasından endişe ediliyor.
Güvenlik yasasının çıkması halinde, güvenlik güçlerinin yetkileri genişletilecek. Görüntüleri sosyal mecralarda paylaşılamayacak.
Hatta güvenlik güçleri görev sırasında kamera ve drone kullanarak, insanları fişleyebilecek.
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