Fransa'nın tartışmalı güvenlik yasası nedeniyle Paris sokakları bir kez daha protestocularla doldu.

Place de la Nation meydanındaki anıtın önünde göstericiler ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Polis göstericilere cop ve göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Protestoların temel nedeni Fransa parlamentosundan geçen güvenlik yasa tasarısı.

Tasarıdan endişe ediliyor

Tasarının, basın özgürlüğünü kısıtlamasından ve polis şiddetini artırmasından endişe ediliyor.

Güvenlik yasasının çıkması halinde, güvenlik güçlerinin yetkileri genişletilecek. Görüntüleri sosyal mecralarda paylaşılamayacak.

Hatta güvenlik güçleri görev sırasında kamera ve drone kullanarak, insanları fişleyebilecek.