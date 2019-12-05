Sendikalara göre, Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu Paris'te 250 bin kişinin protesto ettiğini duyurdu. ülke genelinde hayatı adeta felce uğrattı.

Başkent Paris'te polis bir kafeyi, trafik ışıklarını ve elektrikli motosikletleri ateşe veren göstericilere müdahalede bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Polisle protestocular arasında arbede yaşandı

Ülkenin dört bir yanına yayılan gösterilerde, başkent dışında da polisle protestocular arasında arbede yaşandı.

Öte yandan, Fransız hava yolu şirketi Air France, yarınki iç hat uçuşlarının yüzde 30'unun iptal edildiğini duyurdu.

[Fotoğraf: AA]

Sendikalar, ülkeyi adeta felce uğratan grevlerin pazartesi gününe kadar süreceğini açıkladı.

Yerel medyaya göre, sadece başkentte gözaltı sayısı 70'i geçti, yarın için uçak seferlerinin yüzde 20'si ise şimdiden iptal edildi.

[Fotoğraf: AA]

Paris'te olağanüstü güvenlik önlemleri

Paris'te polis, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın etrafında barikat kurarak yoğun güvenlik önlemleri aldı. Başkentte güvenlik için 180'i motorlu 6 bin polis görevlendirildi.

Sarı yeleklilerin de katıldığı gösteriler nedeniyle ülkenin sembolü Eyfel Kulesi kapatıldı, hızlı tren seferlerinin büyük kısmı iptal edildi.

[Fotoğraf: AA]

Yerel medyaya göre, Paris'teki ilk ve orta dereceli okullarda görev yapan öğretmenlerin yaklaşık yüzde 80'i iş bıraktı.

Polisin attığı gaz kapsülü AA foto muhabirini yaraladı

Gösterileri yakından takip eden AA foto muhabiri Mustafa Yalçın, güvenlik güçlerinin fırlattığı gaz kapsülünün yüzündeki maskeyi delmesi sonucu gözünden yaralandı.

Maske camının kırılmasıyla kanlar içerisinde kalan Yalçın'a ilk müdahale olay yerindeki sağlık görevlilerince, ardından doktorlar tarafından ambulansta yapıldı.

Bilinci yerinde olan Yalçın'ın tedavisi hastanede devam ediyor.

Emeklilik reformu tepkisi

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, bugün itibarıyla Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlattı.

[Fotoğraf: AA]

Söz konusu reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını, ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor ve onlarca sektörü olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA