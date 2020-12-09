Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 00:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da bir helikopter düştü
[Fotoğraf: Arşiv]
Fransa'nın Savoie bölgesinde mürettebat dahil 6 kişinin bulunduğu bir helikopter düştü. Enkaza ulaşılmaya çalışılıyor.
Savoie Valiliği helikopter kazasıyla ilgili açıklama yaptı.
Akşam 19 civarında Fransız Hava Hizmetlerine (SAF) ait bir helikopter Bonvillard yakınlarında 1800 metre yükseklikte düştü.
Açıklamada, helikopterde 4 SAF personeli ile 2 kişinin bulunduğu, yolculardan biriyle irtibata geçildiği belirtildi.
Helikopterin yerinin tespit edilerek enkazına ulaşılmaya çalışılıyor. Sis nedeniyle helikoptere ulaşmakta güçlük çekiliyor.
Etiketler: Son Dakika Fransa
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