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Fransa'da bir eğlence parkında izmaritleri kargalar toplayacak

Fransa'da Puy du Fou eğlence parkındaki izmarit ve küçük çöpleri, bu iş için özel eğitilen 6 ekin kargası toplayacak.

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Fransada bir eğlence parkında izmaritleri kargalar toplayacak

Fransa'da Puy du Fou eğlence parkında çöpleri toplamak için ilginç bir yönteme başvuruldu.

Eğlence parkındaki çöpleri, bu iş için özel eğitilen 6 ekin kargası toplayacak.

Ekin kargaları, topladıkları izmarit ve küçük çöpleri küçük bir kutuya koyacak.

Kargalar, emeklerinin karşılığında, getirdikleri her izmarit ve çöp için bu kutulardan yem alacak.

Amaç sadece temizlik değil

Hayvanlardan bazılarının şimdiden işbaşı yaptığı, Pazartesi günü diğerlerinin de katılmasıyla ekibin 6 kargaya çıkacağı belirtildi.

Parkın müdürü Nicolas de Villiers, "Amacımız sadece temizlik değil. Çünkü ziyaretçilerimiz genel olarak çevreyi kirletmeme konusunda hassas. Bu yolla, doğanın çevreyi koruma konusunda bize dersler verebileceğini de göstereceğiz" dedi.

"Kargalar oyun yoluyla insanlarla iletişim kurmayı seviyor"

De Villiers, kuzgun ve cüce kargalarla aynı karga familyasından olan bu kuşların "özellikle zeki" olduğunu ve oyun yoluyla insanlarla iletişim kurmayı sevdiklerini söyledi.

Bu uygulama, kargaların zekalarını gösterdikleri ilk örnek değil. Bu yılın başlarında bir yem otomatıyla yapılan ve kargaların sorun çözmekte ne kadar yetenekli olduğunu gösteren deney büyük ilgi görmüştü.

Deneyde, kargalar otomata jeton işlevi gören bir kağıt parçası atarak yem alıyordu.

Kargaların, kağıtların büyüklüklerini hatırladığı ve jeton haznesine sığmayacak büyüklükteki kağıt parçalarını gagalarıyla küçülttükleri görülmüştü.

Kaynak: BBC

Etiketler: karga, izmarit, fransa, eğlence parkı
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