CNCDH'den yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Meclis'te 16 Şubat'ta kabul edilen, "ayrılıkçı" olarak bilinen yasa tasarısının tüm maddelerinin incelendiği ve konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi.

"Temel hak ve özgürlükler için tehlikeli"

Tasarının Ulusal Meclis'te yapılan değişikliklere rağmen temel ve hak özgürlükleri ihlal etme riski taşıdığı ifade edilen açıklamada, çok eşlilik, zorla evlendirme ve bekaret raporu gibi uygulamaların bu tasarıda yer almaması gerektiği kaydedildi.

Tasarının "ulusal dayanışma, temel hak ve özgürlükler için tehlikeli" olduğu vurgulandı.

"Tasarı güvensizlik iklimi yayıyor"

İnternette nefret içerikli paylaşımlarla mücadelenin önemli bir konu olduğu ancak Avrupa'da bununla ilgili bir düzenleme yapılacağı ifade edilen açıklamada, bu nedenle bu konuyla ilgili maddenin tasarıdan çıkarılması gerektiği aktarıldı.

CNCDH Başkanı Jean-Marie Burguburu, bu tasarının güvensizlik iklimi yaydığını, tasarıyla alınacak önlemlerin özgürlükler için orantısız, hatta tehlikeli olduğunu vurguladı.