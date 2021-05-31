Dordogne bölgesinde silahlı bir kişi, eski arkadaşının evine giderek ateş açtı; olayda 2 kişi yaralandı. Saldırgan, çağrı üzerine olay yerine giden polislere de ateş etti, daha sonra kayıplara karıştı.



Jandarmanın, eski bir asker olduğu belirlenen 29 yaşındaki saldırganı Le Lardin-Saint-Lazare kasabasındaki ormanlık alanda aradığı bildirildi.

Arama için Paris ve çevre illerden 300'den fazla takviye kuvvet gönderildiği, çalışmalara arama köpekleri ile 7 helikopterin de katıldığı aktarıldı.

[Fotoğraf: AFP]

Fransız medyası, saldırganın daha önce hapse girdiğini duyurdu.

Polis, saldırganın teslim olmaya niyetli görünmediğini ve olayın uzayabileceğini duyurdu.

Belçika'daki aşırı sağcı asker hala bulunamadı

Öte yandan, Belçika'da da 46 yaşındaki Jürgen Conings isimli aşırı sağcı askerin 17 Mayıs'ta birliğinden ağır silahlar çalarak kayıplara karıştığı bildirilmişti.

Hala bulunamayan Conings için Interpol devreye girdi.

Limburg'da bir camiye de saldırmayı planladığı ortaya çıkan Conings hakkında Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği de uyarı yayımlamış, Limburg vilayetinde ve Flaman bölgesinde yaşayan Türk vatandaşlarının müteyakkız olmaları istenmişti.