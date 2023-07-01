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Dünya
AFP, AA 01.07.2023 10:37

Fransa'da 994 kişi daha gözaltına alındı

Fransa'da genç bir sürücünün polis tarafından öldürülmesi üzerine çıkan olayların 4'üncü gecesinde 994 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Fransa'da 994 kişi daha gözaltına alındı
[Fotograf: AFP]

Fransız hükümeti ülkedeki şiddet olaylarının önceki gecelere göre "hafiflediğini" bildirse de İçişleri Bakanlığı, ülke çapında 994 kişinin daha gözaltına alındığını, jandarma ve polis ekiplerinden 79 kişinin yaralandığını açıkladı.

Söz konusu rakamlar, protestoların başladığı salı gününden bu yana kayda geçen en yüksek rakamlar oldu.

Fransa'da genç sürücünün polisin açtığı ateş sonucu ölümünün ardından başlayan protestolar
Fransa'da genç sürücünün polisin açtığı ateş sonucu ölümünün ardından başlayan protestolar

Bugün erken saatlerde yayınlanan geçici Bakanlık rakamlarına göre ayrıca 1350 araç ile 234 bina zarar gördü ve kamusal alanlarda 2 bin 560 kundaklama vakası kayda geçti.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Olayları kontrol altına almak için hükümet zırhlı araçları ve takviye kuvvetleri sahaya sürerken, polis olayların başladığı ilk günden bu yana en az 2 bin 122 protestocuyu gözaltına aldı.

Yetkililer, gözaltına alınanların büyük çoğunluğunun reşit olmayan çocuklardan oluştuğunu açıkladı.

Olaylar bir kentten diğerine sıçrıyor

Nanterre kentinde bir otobüs ve çok sayıda araç kundaklama sonucu kül olurken, Fransa'nın kuzeyinden itfaiyeciler Paris banliyölerindeki kundaklama olaylarına müdahale için bölgeye yardıma geldi.

Marsilya'da bir kuyumcu soyuldu, birçok süpermarket zinciri ateşe verildi.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Bazı protestocular da yangın söndürmeye gelen itfaiyecilere barikat kurarak engel oldu.

Bazı göstericilerin de Paris'te koleksiyon parçası lüks bir aracı hedef alması görüntülere yansıdı.

Gerçek silahlarla sokak kamerasını hedef aldı

Lyon'un Meyzieu bölgesinde bir kişi eline aldığı silahla sokaktaki güvenlik kamerasına ateş açtı.

Protestocular kentteki postaneye patlayıcıyla saldırdı.

Rennes kentinde ise meydana konuşlanan bir zırhlıya protestocular havai fişeklerle saldırdı.

Clamart'ta da polis karakolu havai fişeklerle hedef alınırken Persan'da da belediye binasına saldırıldı. Bina, protestocular tarafından ateşe verildi.

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