Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa ve Yunanistan Ege'de ortak tatbikat yapacak
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Fransa ve Yunanistan'ın Doğu Ege'de ortak tatbikat düzenleyeceği açıklandı.
Yunan basınındaki habere göre, Fransa ve Yunanistan Hava Kuvvetleri ile Deniz Kuvvetleri, Doğu Ege'de ortak tatbikat düzenleyecek.
İskiri Adası'ndan Bozbaba Adası'na kadar geniş bir alanda düzenlenmesi planlanan tatbikata; savaş uçakları, helikopterler, özel birimler ve deniz kuvvetlerine ait gemilerle denizaltıların katılması öngörülüyor.
24 Eylül-1 Ekim'de düzenleneceği belirtilen tatbikatın ardından Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu'nun Atina'yı ziyaret etmesi bekleniyor.
Etiketler: Fransa Tatbikat Haberleri Yunanistan
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