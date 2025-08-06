Fransa, savaş anıtı ateşinden sigara yakan adam için harekete geçti

Fransa'nın Gaziler ve Anma İşlerinden Sorumlu Bakanı Patricia Miralles, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından olayla ilgili yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

X (eski adıyla Twitter) üzerinden açıklama yapan Miralles, “Bu kişi bulunacak ve örnek teşkil etmesi için cezalandırılacak. Fransa’nın anma geleneği alaya alınamaz,” ifadelerini kullandı.

“Bu ateş sigara için değil, şehitler için yanıyor”

Söz konusu anıt, Şanzelize Caddesi'nin zirvesinde bulunan Arc de Triomphe’un altında yer alıyor. Mezarda, Birinci Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden ve kimliği bilinmeyen bir askerin naaşı bulunuyor. Anıt, tüm savaş şehitlerine adanmış sembolik bir mezar niteliği taşıyor.

Miralles, “Bu alev bir sigarayı yakmak için değil, milyonlarca askerimizin fedakârlığı için yanıyor. Bu yapılan, hem tarihimize hem de milletimize bir hakarettir,” dedi.

Görüntü TikTok’ta yayıldı

Fransız gazetesi Le Figaro, videonun 4 Ağustos akşamı Paris'te bulunan Letonyalı bir turist tarafından çekildiğini ve ilk olarak TikTok’ta paylaşıldığını yazdı.

Videoda adamın eğilerek alevden sigarasını yaktığı ve ardından çevredeki turistlerin bakışları arasında sakin şekilde uzaklaştığı görülüyor.

Fransız haber ajansı AFP, videonun orijinal kaynağını doğrulayamadığını belirtti.

Olay, sosyal medyada geniş yankı bulurken pek çok kullanıcı Fransız sembollerine ve milli değerlere saygısızlık yapıldığı görüşünü dile getirdi.

Fransız yetkililer, adamın kimliğinin tespit edilip cezalandırılması için çalışmalara başladı.