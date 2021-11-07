Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın demokratik sürecine destek verildiği belirtildi.

Fransa'nın, Kazımi'nin konutuna insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyı kınadığına işaret edilen açıklamada, Irak'ın istikrarsızlaştırılmasına yönelik her türlü eylemin reddedildiği kaydedildi.

Açıklamada, Fransa'nın, Iraklı yetkililerin ve Irak halkının yanında durduğu ve itidal çağrısı yaptığı ifade edildi.