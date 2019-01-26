Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Almanya hükümet sözcüsü, Venezuela'da seçime gidilmezse muhalefet lideri Juan Guaido'yu geçici başkan olarak tanıyacaklarını açıkladı.

Macron, sosyal medya sitesi Twitter'dan paylaştığı mesajında, "8 gün içinde seçimler ilan edilmezse siyasi süreci başlatabilmek için Guaido'yu geçici başkan olarak tanımaya hazır hale geleceğiz. Bu konuda Avrupalı ortaklarla çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Sanchez, "Venezuela'da hemen temiz, demokratik ve şeffaf bir seçime gidilmesi çağrısı yapıyoruz. Venezuela'da demokrasi ve özgür seçim istiyoruz. Hükümet koymak veya çıkarmak istemiyoruz. Eğer 8 gün içerisinde seçim kararı alınmazsa İspanya, Guaido'yu Venezuela Devlet Başkanı olarak tanıyacak" ifadelerini kullandı.

Almanya hükümet sözcüsü de Twitter'dan yayımladığı mesajda, "Almanya hükümeti, eğer 8 gün içinde seçime gidilmezse, Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici başkanı olarak tanımaya hazır" ifadelerine yer verdi.

Venezuela'da Maduro'ya karşı darbe girişimi

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Venezuela'da Maduro'ya karşı darbe girişimi

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti.

Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamış ve Venezuela'daki ABD'li diplomatlara ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre vermişti.

Kaynak: Reuters