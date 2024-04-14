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Dünya
AA 14.04.2024 00:56

Fransa, İran'ın İsrail'e hava saldırısını kınadı

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, İran'ın İsrail'e hava saldırısını sert şekilde kınadıklarını bildirdi.

Fransa, İran'ın İsrail'e hava saldırısını kınadı

Sejourne, X hesabından yaptığı açıklamada, "Fransa, İran'ın İsrail'e karşı başlattığı saldırıyı en sert şekilde kınıyor." ifadelerini kullandı.

İran'ın attığı bu eşi benzeri görülmemiş adımla istikrarsızlaştırma eylemlerinde yeni bir eşiği aştığını belirten Sejourne, İran'ın bölgede askeri gerilimin artması riskini göze aldığını aktardı.

Sejourne, Fransa'nın İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını yeniden dile getirdiğini ve bu ülkeyle dayanışma içinde olduğunu aktardı.

İsrail ordusu, dün akşam İran'ın, İHA saldırısı başlattığını, İsrail hava ve deniz kuvvetlerinin dronları izlediğini açıklamıştı.

İran: İsrail'e kapsamlı saldırı başlatıldı
İran: İsrail'e kapsamlı saldırı başlatıldı

İran da İsrail'e İHA'larla kapsamlı saldırı başlatıldığını duyurmuştu.

İran devlet televizyonunun haberinde de "Devrim Muhafızları Ordusu, işgal altındaki bölgelerdeki hedeflere yönelik İHA operasyonu birkaç dakika önce başladı." ifadelerine yer verilmişti.

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