Fransa, İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığının mallarına el koydu

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İçişleri Bakanı Gerard Collomb ve Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire'in ortaklaşa yaptıkları yazılı açıklamada, Paris'te İran muhalefeti İran Direnişi Ulusal Konseyi'nin 30 Haziran'da düzenlendiği etkinlikte önlenen saldırı olayıyla bağlantılı olarak İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı İç Güvenlik Müdürlüğünün mal varlıklarının 6 ay dondurulduğu belirtildi.

Açıklamada, İran asıllı Assadollah Asadi ve Saeid Hashemi Moghadam'ın da mal varlıklarının 6 ay dondurulduğu ifade edildi.

Paris'te saldırı girişimi

İranlı muhaliflerin Paris'te düzenlediği toplantıda, bombalı terör saldırısı gerçekleştirme hazırlığı içinde olduğu gerekçesiyle aralarında 1 diplomatın da olduğu 3 İranlı Belçika ve Almanya’da gözaltına alınmıştı.

Brüksel savcılığından yapılan açıklamada, 2 şüphelinin ev yapımı bomba imalinde kullanılan 500 gram TATP (Aseton peroksit) ile cumartesi günü yakalandığı duyurulmuştu. Açıklamada, bu kişilerin arabasında yapılan aramada bomba yapımında kullanılan bir düzeneğin de ele geçirildiği belirtilmişti.

38 yaşındaki Amir S. ve 33 yaşındaki Nasimeh N. hakkında, "terörist saldırı hazırlığı içinde olmak"tan soruşturma açılmıştı.

Bu saldırı hazırlığıyla ilgili olarak, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki İran Büyükelçiliği'nde çalışan 1 İranlı diplomat da Almanya'da gözaltına alınmıştı. Alman mahkemesi pazartesi günü, bu kişinin Belçika'ya iadesine karar vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani ile birlikte bazı Avrupalı ve Arap Bakanlar, merkezi Paris'te bulunan İran Ulusal Direniş Konseyi'nin haziran ayındaki toplantısına katılanlar arasındaydı.

Kaynak: AA, Euronews