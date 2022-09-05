Colonna, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Göreve başladığı tarihten bu yana Bakan Çavuşoğlu ile Ukrayna krizi ve farklı konularda yoğun görüşme ve diyaloğu sürdürdüklerini kaydeden Colonna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un temmuzdaki yaptıkları görüşmenin devamı olarak tüm ortak konulardaki diyaloğu derinleştirmeleri gerektiğini söyledi.

Colonna, "Zaman zaman farklı analizlerimiz olabilir. Bu zaman zaman olabilir. Ama her zaman böyle değil. Zaman zaman aynı analizleri de yapıyoruz. Dolayısıyla mutabık olduğumuz konuların sayısını artıralım ve zaman zaman görüş farklılıklarımız olsa da bunları görüşelim" dedi.

Bakan Çavuşoğlu ile görüşmesinde Ukrayna'daki savaşı ele aldıklarını kaydeden Colonna, "Çok kararlı bir şekilde Rusya'ya karşı tutumumuzu sürdürmenin gerekliliğini vurguladık" ifadesini kullandı.

"Umut ediyorum ki Rusya kendi ülkesini bir çıkmaza soktuğunun farkına varmıştır"

Colonna, Rusya'nın bağımsız ve egemen bir ülkeye saldırdığını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, "Umut ediyorum ki Rusya kendi ülkesini bir çıkmaza soktuğunun farkına varmıştır. Kendi ülkesinin çok ötesinde dünyadaki birçok ülkede zorluklar yaratmıştır" değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle enerji fiyatlarının yükseldiğine ve çeşitli zorlukların ortaya çıktığına dikkati çeken Colonna, "Tüm dünyada bu savaşın bitmesi için, Rusya'nın kuvvetlerini geri çekmesi için ve bir diyaloğa girmesi için hepimiz birlikte çalışalım. Bu diyalog bir barışla sonuçlansın isteriz" dedi.

"Tahıl konusunda çok önemli bir başarı elde ettiler"

Colonna, İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasına ilişkin, "Sayın Bakanı (Çavuşoğlu) tebrik ettim. Türkiye'yi sitayişle andım. Çünkü tahıl konusunda temmuz ayında çok önemli bir başarı elde ettiler" dedi.

Tahıl anlaşmasının işlediğini ve bu sayede 2 milyon ton tahıl ihraç edildiğini aktaran Colonna, ihracat çalışmalarının yeni hasattan öncede yoğunlaştırılacağına işaret etti.

Colonna, "Bizler her iki ülke olarak çok hızlı dayanışma içerisinde ve çok taraflı bir cevap bulmaya çalışıyoruz. Gıda güvenliği konusunda sayın Fransa Cumhurbaşkanı FARM (Gıda ve Tarım İyileştirme) isimli insiyatifi önermişti. Hem Avrupa Birliği hem G7 tarafından benimsendi bu" dedi.

Söz konusu inisiyatifin ticaret, dayanışma ve yerel ve sürdürülebilir bir tarım üretimi etrafında şekillendiğini ve gıda güvenliğini artırmayı amaçladığını kaydeden Colonna, Türkiye'nin de bu konuları çok hassasiyetle izlediğini dile getirdi.

Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede Doğu Akdeniz ve Ege’de oluşan gerginlikler konusunu ele aldıklarını aktaran Colonna, Fransa olarak bölgedeki gelişmeleri izlediklerini söyledi.

"Diyaloğun yeniden başlamasını arzu ederiz"

Colonna, Türkiye-Yunanistan arasındaki son zamanlarda yaşanan gerilimlere ilişkin "İlgili ülkelerin birbiriyle anlaşmasını isteriz. Avrupa Birliği üyesi olarak kuşkusuz diğer Avrupa Birliği üyesi Yunanistan’la ilişkilerimiz vardır ama her şeyden önce şunu arzu ederiz. İki müttefik, iki komşu ülke, Türkiye ve Yunanistan arasında görüş farklılıkları varsa bunların kuşkusuz diyalog yoluyla çözülmesini isteriz. Uluslararası hukuk çerçevesinde bir diyaloğun geliştirilmesini arzu ederiz. Her türlü gerilimden yani sözlü gerilimden kaçınma arzu edilir. Diyaloğun yeniden başlamasını arzu ederiz" değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede Suriye konusunu da ele aldıklarını ve Suriye'deki durumun siyasi ve insani açılardan endişe verici boyutlarda olduğunu kaydeden Colonna, "(Türkiye ile) Bu konuda da görüşmelerimizi derinleştireceğiz. Her türlü istikrarsızlaştırma inisiyatifinden kaçınılması gerekir. Her türlü aşırı aksiyondan kaçınmakta fayda var. Çünkü bölgenin ve ülkenin istikrara kavuşmasını zorlaştırmak kuşkusuz hiç kimsenin lehine olmayacaktır" diye konuştu.

"Kafkaslarda çok olumlu bir ortam oluşuyor"

Colonna, Çavuşoğlu ile Kafkasları da ele aldıklarına işaret ederek, "Bütün bu çalışmayı çok olumlu karşılıyoruz. Bölgede çok güzel, olumlu bir ortam oluşuyor. Türkiye'yle Ermenistan arasında diyalog normalleşiyor ve artıyor. Bu çok olumlu bir konu" dedi.

Fransa’nın Türkiye ile anlaştığı ve mutabık olduğu birçok alan olduğuna dikkati çeken Colonna, "Bu konularda da çalışmaya devam ediyoruz. Mutabık olduğumuz konuların sayısı daha da artsın diye çalışıyoruz. Sayın bakanın da daima buna katkıları var. Çok kısa bir süre içerisinde çok üst düzeyde ekonomik ilişkiler, toplantılarımız, komisyonlarımız toplanacak. Bu konularda da ilerleyeceğiz. Hem ekonomik alanda hem ticari alanda ilişkilerimiz daha da mükemmel hale gelebilir. Buna kesinlikle inanıyorum" diye konuştu.

"Çok iyi ilişkilerimiz var. Çok mutluyum"

Colonna, Çavuşoğlu'na Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un gönderdiği ve ikili ilişkilerde birçok konuya değinen bir mektubu teslim ettiğini belirterek, "Çok iyi ilişkilerimiz var. Çok mutluyum" dedi.

Daha önce yaptığı "Rusya’ya karşı yaptırımları uygulamayan ülkelerin, yaptırımların delinmesine alet olmaması" yönündeki açıklamasında Türkiye’yi hedef alıp almadığı sorusuna Colonna, "Bizim isteğimiz, arzumuz, hepimizin hedefi aynı. Amacımız Ukrayna'da barışı, teşkil etmek, Ukrayna’da barışın, bağımsızlığın, toprak bütünlüğünün ve egemenliğin korunmasıdır. Avrupa Birliği ve başka ülkeler tarafından yürütülen bu yaptırımların tek bir hedefi vardır. O da Rusya'nın savaş çabalarının yenilenmemesini sağlamaktır. Bu bağlamda bu çabamıza kuşkusuz ne kadar çok ülke buna katılır, ne kadar çok ülke bu mesajı verirse o kadar kuvvetlenecektir. Bu yaptırımların delinmemesi kuşkusuz önemlidir" diye konuştu.

Macron’un, Türkiye’nin Afrika politikası ve Rusya ile yaptığı görüşmeleri hedef alan açıklamalarına da değinen Colonna, söz konusu açıklamaların Türkiye ile ilgili değil, Fransa'nın Afrika'daki rolüyle ilgili başka bir bağlamda söylenmiş sözler olduğunu savundu.​​​​​​​

Colonna, Fransa'nın ayrıca Türkiye ile Afrika kıtasında iş birliği yapacağı birçok alan olduğuna işaret ederek "Afrika kıtasında ki (Türkiye ile) birçok ortak hedefimiz de var. Ortak yapabileceğimiz işler de var. Her iki ülke olarak zaman zaman ekonomik olarak, rakip olabiliriz. Ekonomik düzeyde zaman zaman birbirimizi tamamlayabiliriz. Ama sayın Fransız Cumhurbaşkanı'nın söylediği bu değildir. Ve bir kez daha kesinlikle söylediği yeni sömürgecilik veya Türkiye'yle ilgili bir şey değildir" ifadelerini kullandı.