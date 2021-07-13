Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Brüksel'de düzenlenen, AB ülkeleri dışişleri bakanlarının bir araya geldiği AB Dış İlişkiler Konseyi sonrası yaptığı açıklamada, Lübnan’ın aylardır kendini yok etmekte olan bir ülke olduğunu söyledi.

Halkın sıkıntı içinde olduğunu dile getiren Le Drian, Lübnanlı yetkililere aylardır hükümet kurmaları ve ülkeyi bu trajediden çıkarmaları için gerekli reformları yapmaları konusunda uyardıklarını aktardı.

Fransa Dışişleri Bakanı, AB ülkeleri arasında Lübnan Limanındaki patlamanın yıl dönümünden önce, bu ay bitmeden yaptırım uygulamaya koyma konusunda siyasi mutabakat olduğunu ifade ederek, yaptırımların Lübnanlı yetkililer üzerinde, hükümet kurma ve temel reformları uygulama konusunda harekete geçme yönünde baskı aracı olacağını savundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, Lübnan’da siyasi hezimetin devam ettiğini, AB’nin bu durumdan ülkenin siyasi liderlerinden daha endişeli olduğunu ileri sürdü.

Borrell, halkı değil, siyasetçilerin tutumunu hedef alan dengeli bir yaptırım rejiminin söz konusu olduğuna işaret etti.

Hükümetin kurulmasını engellemekten sorumlu tuttuğu Lübnanlı siyasetçilerin kendi topraklarına girmesini sınırlayan Fransa’nın talebiyle, Lübnan’a karşı yaptırımlar birkaç aydır AB içerisinde tartışılıyordu.