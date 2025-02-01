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Dünya
AA 01.02.2025 11:59

Filistinli esirlerin serbest bırakılacağı Ofer Cezaevi'ndeki hazırlıklar sürüyor

İsrail ile Hamas arasında sağlanan esir takası kapsamında Filistinli esirlerin serbest bırakılacağı Kudüs ile Ramallah arasındaki Ofer Cezaevi'nde hazırlıklar sürüyor.

Filistinli esirlerin serbest bırakılacağı Ofer Cezaevi'ndeki hazırlıklar sürüyor
[Fotograf: AA]

Serbest bırakılan 3 İsrailli esire karşılık, 183 Filistinli esir bugün serbest bırakılacak. Söz konusu 183 Filistinli esirin 18'i müebbet, 54'ü ağır hapis cezasına çarptırılmış kişiler ile 111'i de 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan kişilerden oluşuyor.

Hamas'tan yapılan açıklamada, serbest bırakılması planlanan 7 kişinin Filistin dışına gönderileceği belirtilmişti.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının ilk 3 turunda Gazze'deki 10 İsrailli esir ile İsrail hapishanelerindeki 400 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.

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