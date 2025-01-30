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Dünya
AA 30.01.2025 18:22

Filistinli esirleri taşıyan Kızılhaç konvoyu Batı Şeria'ya ulaştı

Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turunda serbest bırakılan Filistinli esirleri taşıyan Kızılhaç konvoyu, Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Beytunya beldesine ulaştı. Filistinli esirler, burada yakınları tarafından coşkuyla karşılandı.

Filistinli esirleri taşıyan Kızılhaç konvoyu Batı Şeria'ya ulaştı
[Fotograf: AA]

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden ayrılan konvoy Ramallah'a doğru yola çıktı.

Filistinliler, esir takasının üçüncü turunda serbest bırakılan esirleri karşılamak için işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Beytunya beldesinde toplandı.

Çok sayıda İsrail askeri cipi ve iş makinaları, Beytunya beldesine baskın düzenleyerek bölgedeki Filistinlileri alandan uzaklaştırdı.

Filistin Kızılayı, Beytunya'da İsrail müdahalesi sonucu 3'ü gerçek mermi, 3'ü plastik mermi ile 6 kişinin yaralandığını, 8 kişinin ise göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini duyurdu.

Kızılhaç konvoyu, Beytunya beldesinden geçerek Ramallah'ın Tervihi Meydanı'na doğru Filistinlilerin alkış ve havai fişekli kutlamaları eşliğinde ilerledi.

Filistinli esirler burada Ramallah Belediyesi'ne ait bir tesiste sağlık kontrolünden geçecek.

Esir takasının üçüncü turunda Hamas'ın Gazze'deki biri asker 3 İsrailli esiri serbest bırakması karşılığında İsrail de 110 Filistinli esiri serbest bıraktı.

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