İngiltere'nin bölgeden ayrılmasının hemen ardından, 14 Mayıs 1948'de Filistin topraklarında İsrail devletinin kurulduğu ilan edildi.

Filistinliler, İsrail'in kuruluşunun bir gün sonrasını, "Nekbe" yani "Felaket Günü" olarak anmaya başladı.

O tarihte Yahudilerin bölgede sahip olduğu toprakların oranı sadece yüzde 6'ydı.

Silahlı Yahudi gruplar Filistin köylerine saldırılarını artırdı. Devlet ilanının ardından İsrail, sadece 1948'de Filistinlilere ait 675 köyü yok etti.

1967 yılında Mısır, Ürdün ve Suriye, İsrail'e savaş açtı. "6 Gün Savaşları" olarak bilinen bu savaşta Arap devletleri yenildi.

İsrail, işgallerle topraklarını yüzde 78'e çıkardı. 700 bin Filistinli de mülteci konumuna düştü.

İsrail BM'nin kararını uygulamadı

Birleşmiş Milletler, İsrail'i işgal ettiği topraklardan çıkmaya çağırdı. Ancak İsrail bu kararı hiç uygulamadı.

Mısır ve Suriye, 1973'te İsrail'e karşı bir kez daha taarruza geçti. İsrail bu kez, Amerika Birleşik Devletleri'nin de desteğini aldı.

Ateşkes ilan edildi ancak İsrail sistematik işgal politikalarıyla Filistin topraklarına el koymaya devam etti.

1987'de intifada başladı, binlerce Filistinli hayatını kaybetti

1982'de İsrailli milisler Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde bulunan Filistin mülteci kampları Sabra ve Şatilla'da 3 bin 500 kişiyi katletti.

Filistinliler, İsrail işgaline karşı 1987'de intifada, yani kitlesel ayaklanma başlattı. Bu süreçte İsrail saldırılarında, binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'de İşçi Partisi'nin iktidara gelmesiyle gerilim azalmaya başladı.

Başbakan Yitzak Rabin'e suikast

Takvimler 1993'ü gösterdiğinde taraflar, Oslo'da bir araya geldi. Oslo Anlaşmasıyla Filistinliler, işgal altındaki topraklardan çekilmesi karşılığında İsrail'i tanımayı kabul etti.

Ama anlaşmadan hoşnut olmayan aşırı sağcı Yahudiler, İsrail Başbakanı Yitzak Rabin'e suikast düzenledi.

28 Eylül 2000'de Likud’un lideri Ariel Şaron’un Mescid-i Aksa’ya yaptığı provokatif ziyaretle ikinci intifada başladı. Bu harekete İsrail 2002'de Batı Şeria'yı işgal ederek karşılık verdi ve binlerce Filistinli katledildi.

Gazze'ye denizden, karadan ve havadan abluka

İsrail, 2005 yılında ise, Gazze ve Batı Şeria'nın bir bölümünden çekildi. Ancak Gazze'yi aralıksız şekilde denizden, karadan ve havadan abluka altında tutmaya devam etti, Filistinlilere karşı baskı ve şiddet sürdü.

2014 yılında İsrail yeni bir katliama imza attı. İsrail'in, 8 Temmuz 2014'te "Koruyucu Hat Operasyonu" adı ile Gazze'ye karadan ve havadan başlattığı katliam süreci tam 51 gün sürdü.

Saldırılarda 530'u çocuk, 2 bin 100'den fazla Filistinli şehit oldu, 10 bini aşkın Filistinli yaralandı.

Trump'ın Kudüs kararış İsrail'i cesaretlendirdi

2018 yılında dönemin ABD başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü başkent olarak tanıması, İsrail'i cesaretlendirdi. İşgal altındaki topraklardaki Yahudi yerleşimleri arttı.

Bölgede harita hep, toprakların asıl sahibi Filistinlilerin aleyhine değişti.

Felaket günüyle başlayan acı ve gözyaşı dinmiyor

İsrail, tam 73 yıldır Filistin'e ait topraklarda sistematik işgal ve saldırılarını sürdürüyor. Felaket günüyle başlayan acı ve gözyaşı hiç dinmiyor.