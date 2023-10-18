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KAYNAK
Reuters
HABER GİRİŞ
18.10.2023 12:18
, 18.10.2023 12:33
SON GÜNCELLEME
18.10.2023 12:33
Filistin Sağlık Bakanlığı: 3 bin 300'den fazla kişi hayatını kaybetti
Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 bin 300 kişi öldü, en az 13 bin kişi yaralandı.
Ayrıntılar geliyor...
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