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Dünya
Reuters 18.10.2023 12:18

Filistin Sağlık Bakanlığı: 3 bin 300'den fazla kişi hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 bin 300 kişi öldü, en az 13 bin kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı: 3 bin 300'den fazla kişi hayatını kaybetti

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