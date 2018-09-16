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Filipinler'deki Mangkhut tayfununda ölü sayısı 28'e çıktı

Filipinler'in kuzey kıyılarını etkisi altına alan ve gücünden dolayı "süper" olarak adlandırılan Mangkhut tayfununda ölenlerin sayısı 28'e yükseldi.

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Filipinlerdeki Mangkhut tayfununda ölü sayısı 28e çıktı

Filipinler Emniyet Müdürü Oscar Albayalde, ülkeyi dün etkisi altına alan Mangkhut tayfunundan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e yükseldiğini bildirdi.

Ölenlerin çoğunun tayfunun sebep olduğu toprak kaymalarında yaşamını yitirdiğini belirten Abayalde, 100 binden fazla kişinin de güvenli yerlere tahliye edildiğini kaydetti.

250 bin kişi tayfundan etkilendi

Yaklaşık 250 bin kişinin tayfundan etkilendiği ifade edildi.

Hızı 100 kilometreye kadar düşen tayfunun Filipinler'deki etkisini yitirerek Çin'in güneyine ve Hong Kong'a doğru hareket ettiği aktarıldı.

Hawaii'deki Müşterek Tayfun Uyarı Merkezi, Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde ortaya çıkan tayfunun, kategori 5 kasırga gücündeki "süper tayfun"a dönüştüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA, İHA, Reuters 

Etiketler: süper tayfun, mankhut tayfunu, Filipinler
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