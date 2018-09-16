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Filipinler'deki Mangkhut tayfununda ölü sayısı 28'e çıktı

Filipinler'in kuzey kıyılarını etkisi altına alan ve gücünden dolayı "süper" olarak adlandırılan Mangkhut tayfununda ölenlerin sayısı 28'e yükseldi.

16 Eylül 2018 Pazar 10:27





