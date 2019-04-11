Filipinler'deki Palawan Adası yakınlarında bulunan en eski Homo sapiens kalıntılarının, 30 bin ile 40 bin yıl öncesine ait olduğu biliniyor.

Ancak Callao Mağarası'nda bulunan bu fosiller, 67 bin yıl öncesinden daha eski.

Kazılarda bulunan kemiklerin Hobbit olarak da bilinen "homo luzonensis" ismi verilen türden, en az üç bireye ait olduğu açıklandı.

İnsanımsı bu türün günümüz insanından farkları arasında çok daha kısa olması ve falanks adı verilen ayak kemiğinin bizimkinden çok daha kavisli olması yer alıyor.

Filipinler'deki Ulusal Tarih Müzesinde görevli Arkeolog Florent Detroit'e göre, bulunan kemikler şimdiye kadar keşfedilen en eski insanımsılara ait ve Homo sapiens türünün Dünya'da yalnız olmadığının bir kanıtı.

Kaynak: Science Alert