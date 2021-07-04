Haber Giriş: 4 Temmuz 2021 Pazar 08:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filipinler'de askeri uçak düştü
[Grafik: TRT Haber]
Filipinler'in güneyindeki Sulu eyaletinde 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü. Düşen uçağın enkazından en az 40 kişi sağ çıkarıldı.
Filipinler Genelkurmay Başkanı General Cirilito Sobejana, askeri uçağın Sulu eyaletine bağlı Jolo Adası'na iniş yapmaya çalışırken düştüğünü açıkladı.
Şimdiye kadar 40 kişinin kurtarıldığını belirten General Sobejana, "Arama ve kurtarma ekipleri, diğer kazazedelerin canını kurtarmak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor" dedi.
Uçağın, askeri okuldan yeni mezun olanları görev yerine götürmek üzere hareket ettiği öğrenildi.
Etiketler: Uçak Kazası
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