"Tropikal depresyon" olarak nitelendirilen Usman fırtınası, hafta sonundan bu yana Bicol ve Doğu Visayas bölgeleri ile çevresini etkisi altına aldı.

Filipinler Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurulu, sel ve heyelanlarda 75 kişinin öldüğünü, 16 kişinin kaybolduğu ve 12 kişinin yaralandığını açıkladı.

Açıklamada, hayatını kaybeden 59 kişinin Bicol, 13 kişinin Doğu Visayas ve diğer 3 kişinin ise civar bölgelerden olduğu belirtildi.

Uçak seferleri iptal oldu, birçok bölgeye elektrik verilemedi

Calabarzon, Mimaropa, Bicol ve Doğu Visayas'ta fırtınadan 191 bin 597 kişinin etkilendiğinin kaydedildiği açıklamada, bu kişilerden 24 bin 894'ünün 170 tahliye merkezine yerleştirildiği ifade edildi.

Fırtına nedeniyle Mimaropa, Bicol, Doğu Visayas ile Batı Visayas'ta ana yolların ve köprülerin hasar gördüğü, fırtınadan etkilenen birçok bölgeye elektrik verilemediği ve bazı uçak seferlerinin iptal edildiği aktarıldı.

Tarım dairesinden yapılan açıklamada ise ekili toplam 12 bin 858 hektarlık tarım arazisinin ve 9 bin 622 çiftçinin fırtınadan etkilendiği belirtildi.

Kaynak: AA