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FETÖ'cü Harun Çelik MİT operasyonuyla Arnavutluk’tan Türkiye'ye getirildi02 Ocak 2020 Perşembe 12:13 - Son Güncelleme 02 Ocak 2020 Perşembe 13:14
FETÖ firarisi Harun Çelik, MİT operasyonuyla Arnavutluk’tan Türkiye’ye getirildi. Firari Çelik’in arkadaşları “bayılma numarası yap” diyerek iadeyi engellemeye çalıştı.
Türkiye, terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonlarını yurt dışında da hız kesmeden sürdürüyor.
Buna son örnek ise, Arnavutluk'ta yakalanan ve 5 ay hapis yatan FETÖ firarisi Harun Çelik oldu.
Çelik, MİT operasyonuyla Arnavutluk'ta yakalanıp Türkiye'ye getirildi.
"Bayılma numarası yap"
MİT'in Arnavutluk'ta yaptığı operasyonun görüntüleri de ortaya çıktı.
Operasyon sırasında FETÖ firarisi Harun Çelik'in arkadaşları iadeyi engellemeye çalıştı, "bayılma numarası yap Harun " diye seslendiği duyuluyor.
Kaynak: TRT Haber
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