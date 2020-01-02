Türkiye, terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonlarını yurt dışında da hız kesmeden sürdürüyor.

Buna son örnek ise, Arnavutluk'ta yakalanan ve 5 ay hapis yatan FETÖ firarisi Harun Çelik oldu.

Çelik, MİT operasyonuyla Arnavutluk'ta yakalanıp Türkiye'ye getirildi.

"Bayılma numarası yap"

MİT'in Arnavutluk'ta yaptığı operasyonun görüntüleri de ortaya çıktı.

Operasyon sırasında FETÖ firarisi Harun Çelik'in arkadaşları iadeyi engellemeye çalıştı, "bayılma numarası yap Harun " diye seslendiği duyuluyor.

Kaynak: TRT Haber