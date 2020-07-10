Fenerbahçe'de, Demir Grup Sivasspor maçının 11'i şekilleniyor.

Kalede Altay'a görev verecek olan teknik direktör Tahir Karapınar, defans hattında ise Serdar Aziz'in cezalı olması sebebiyle arayışını sürdürüyor.

Gençlerbirliği karşılaşmasında Ozan Tufan'ı maç esnasında stoper bölgesine çeken Karapınar, 25 yaşındaki oyuncunun performansından memnun kalmadı.

Stoper hattında Falette ile Gustavo'yu deneyen teknik heyetin, beklerde ise Hasan Ali ve Dirar'a forma vermesi bekleniyor.

Orta sahanın kanatlarında Garry Rodrigues ve Deniz Türüç'ü oynatmayı düşünen teknik ekip, ortada ise Emre, Ozan ve Ferdi üçlüsüne şans vermeyi düşünüyor.

Forvette ise takımın en golcü ismi Vedat Muriç yer alacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Mehmet Ekici, bu karşılaşmada da forma giyemeyecek. Tolga Ciğerci'nin durumu ise maç günü netleşecek.