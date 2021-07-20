Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının Rheinland-Pfalz eyaletinde 122'ye ulaştı. Ahrweiler bölgesinde kayıp 155 kişi aranıyor. Yaralıların sayısı da bu eyalette 763 oldu.

Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde selde yaşamını yitirenlerin sayısı 48’e yükseldi.

Köln Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada arama kurtarma köpeğinin desteğiyle Bad Münstereifel beldesinde henüz kimliği tespit edilmeyen bir ceset bulunduğu ifade edildi.

Can kaybı 171'e çıktı

Daha önce kayıp olduğu bildirilen 850’den fazla kişiye telefonla ulaşıldı. Şu an Bonn/Rhein-Sieg bölgesinde 14, Euskirchen bölgesinde de 2 kişi aranıyor.

Bavyera eyaletinde ise 1 olarak kaydedilen can kaybı sayısında artış olmazken, ülkede sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 171'e çıktı.

Vaka sayılarından endişe ediliyor

Öte yandan sel felaketinin meydana geldiği bölgede yardım çalışmalarından veya selden etkilenenlerin toplu barınma yerlerinde yerleştirilmelerinden dolayı yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakalarının artmasından endişe ediliyor.

Rheinland-Pfalz eyaleti Sağlık Bakanlığı bu sebeple selden etkilenen bölgelerde aşı kampanyası düzenlemeye hazırlanıyor.

Diğer taraftan "Marburger Bund" adlı Tabipler Birliğinden yapılan açıklamada, afet bölgesinde hasta bakımına ilişkin endişeli olunduğu belirtilerek bu bölgede çok sayıda muayenehanenin sular altına kaldığı için çalışmadığı veya tamamen yıkıldığı ifade edildi.

Açıklamada temel hasta bakımı için bölgede "acil muayenehanelerin" ve "acil eczanelerin" oluşturulması istendi.

Ne olmuştu?

Almanya’da geçen hafta Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışlar sellere sebep olmuştu.

Selin etkili olduğu bölgelerde arama-kurtarma ile enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor.