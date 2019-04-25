Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Terör örgütleri ile mücadeleye halkın desteğiyle kararlılıkla devam edilecek

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Terör örgütleri ile mücadeleye halkın desteğiyle kararlılıkla devam edilecek

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