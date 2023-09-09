Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem: 820 kişi hayatını kaybetti

Fas'ın Marakeş kentinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem yıkıma neden olurken can kayıpları artıyor.

8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssü, Marakeş kentinin El-Huz bölgesi olarak açıklandı.

Fas İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin pek çok kentinde hissedilen depremde ölü sayısının 820'ye çıktığı, yaralı sayısının ise 672 olduğu belirtildi.

Açıklamada, depremin merkez üssü El-Huz bölgesinde 290, Tarudant'ta 190, Şişava'da 89, Verzazat'ta 30, Marakeş'te 13, Azila'da 11, Agadir'de 5, Kazablanka'da 3 ve Yusifiyye bölgesinde de bir kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Fas'ın devlet televizyonu Al Aoula, 51 kişinin durumunun kritik olduğunu söyledi.

Ölümlerin yaşandığı şehirler arasında Marakeş, Azilal, Agadir, Varzazat ve Chichaoua'nın bulunduğu aktarıldı.

UNESCO mirası hasar gördü

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Marakeş'teki eski şehri çevreleyen ünlü kırmızı tarihi surların bazı kısımları hasar gördü.

Fas Kanal 1 Televizyonu, depremin pek çok kentte hasara yol açtığı bilgisini geçti.

Marakeş kentinde deprem nedeniyle tedirgin olan vatandaşların bir çoğu, geceyi evlerinin dışında geçirdi.

Acil durum ekipleri, binaların enkazında hayatta kalanları arama çalışmalarına hemen başladı.

Ülkede kan bağışı için çağrılar yapılırken, Fas'taki kurtarma ekipleri de yıkılan binaların enkazında kalanları kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Ekiplerin, yolların hasar görmesi ve kapanması nedeniyle deprem bölgelerine ulaşmakta zorlandığı belirtiliyor.

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, Marakeş kentinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ülke tarihinde son yüzyıldaki en büyük deprem olduğunu duyurdu.

Uzmanlar meydana gelen sarsıntının daha da güçlü bir depremin habercisi olabileceğine dikkati çekti. Depremin yoğunluğu göz önüne alındığında çok sayıda güçlü artçı şok bekleniği paylaşıldı.

Fas Sismik İzleme Servisi Başkanı Hani Lahsan, depremin en fazla beş büyüklüğünde olmak üzere onlarca artçı sarsıntıya neden olduğunu söyledi. Şu anda tsunami tehlikesinin bulunmadığını da sözlerine ekledi.