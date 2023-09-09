Açık 25ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 09.09.2023 10:19

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem: 632 kişi hayatını kaybetti

Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 632 kişi hayatını kaybetti. Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, Marakeş kentinde meydana gelen depremin ülke tarihinde son yüzyıldaki en büyük deprem olduğunu duyurdu.

Fas'ın Marakeş kentinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem yıkıma neden olurken can kayıpları artıyor.

8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssü, Marakeş kentinin El-Huz bölgesi olarak açıklandı. 

Fas İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin pek çok kentinde hissedilen depremde ölü sayısının 632'ye çıktığı, yaralı sayısının ise 329 olduğu belirtildi. 

Açıklamada, depremin merkez üssü El-Huz bölgesinde 290, Tarudant'ta 190, Şişava'da 89, Verzazat'ta 30, Marakeş'te 13, Azila'da 11, Agadir'de 5, Kazablanka'da 3 ve Yusifiyye bölgesinde de bir kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Fas'ın devlet televizyonu Al Aoula, 51 kişinin durumunun kritik olduğunu söyledi.

Ölümlerin yaşandığı şehirler arasında Marakeş, Azilal, Agadir, Varzazat ve Chichaoua'nın bulunduğu aktarıldı.

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem: 632 kişi hayatını kaybetti

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Marakeş'teki eski şehri çevreleyen ünlü kırmızı tarihi surların bazı kısımları hasar gördü.

Fas Kanal 1 Televizyonu, depremin pek çok kentte hasara yol açtığı bilgisini geçti.

Marakeş kentinde deprem nedeniyle tedirgin olan vatandaşların bir çoğu, geceyi evlerinin dışında geçirdi.

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem: 632 kişi hayatını kaybetti

Acil durum ekipleri, binaların enkazında hayatta kalanları arama çalışmalarına hemen başladı.

Ülkede kan bağışı için çağrılar yapılırken, Fas'taki kurtarma ekipleri de yıkılan binaların enkazında kalanları kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem: 632 kişi hayatını kaybetti

Ekiplerin, yolların hasar görmesi ve kapanması nedeniyle deprem bölgelerine ulaşmakta zorlandığı belirtiliyor.

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, Marakeş kentinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ülke tarihinde son yüzyıldaki en büyük deprem olduğunu duyurdu. 

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem: 632 kişi hayatını kaybetti

Uzmanlar meydana gelen sarsıntının daha da güçlü bir depremin habercisi olabileceğine dikkati çekti. Depremin yoğunluğu göz önüne alındığında çok sayıda güçlü artçı şok bekleniği paylaşıldı.

Fas Sismik İzleme Servisi Başkanı Hani Lahsan, depremin en fazla beş büyüklüğünde olmak üzere onlarca artçı sarsıntıya neden olduğunu söyledi. Şu anda tsunami tehlikesinin bulunmadığını da sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Deprem Fas
Sıradaki Haber
Fas'ta 7 büyüklüğündeki deprem, ülkenin yakın tarihindeki yıkıcı depremleri akıllara getirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:59
Test Pilotu Çelik: HÜRJET, Türk Yıldızları'nın arasında yabancılık çekmedi
12:00
Kahramanmaraş'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var
11:54
BDDK'dan yönetmelik değişikliği
11:51
Bursa Textile Show'da 70 ülkeden firmalar buluştu
11:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Silva ile görüştü
11:40
G20 ülkeleri Afrika için anlaştı: Daimi üye statüsü verilecek
2 il için 'turuncu' 5 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
2 il için 'turuncu' 5 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
FOTO FOKUS
Fas'ta 632 kişinin öldüğü depremde panik anları kamerada
Fas'ta 632 kişinin öldüğü depremde panik anları kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ