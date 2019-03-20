Yeni Zelanda'da yaşanan katliama terör saldırısı diyemeyen Batı dünyası, bu tavrını Müslümanların hedef alındığı birçok saldırıda gösterdi. Batı Medyasının bu tavrı İslamofobinin, siyaset ve medya işbirliğiyle körüklenerek nasıl büyüdüğünü bir kez daha gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma Batı medyasının Müslümanlara yönelik çifte standardını gözler önüne serdi.

Georgia State ve Alabama üniversiteleri tarafından yapılan ve Justice Quarterly dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Müslümanların adının karıştığı terör saldırıları medyada daha fazla yer buluyor.

Araştırmaya göre, fail bir Müslüman olduğunda medya diğer din veya grupların işlediği suçlara oranla yüzde 357 daha fazla yer veriyor.

Araştırmaya göre, Müslümanların adının karıştığı haberlere sıkça yer verilerek toplumda neden ve kimden korkulması gerektiğine dair bir söylem güçlendirilmeye çalışılıyor.

Kaynak: TRT Haber