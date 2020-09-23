Haber Giriş: Kaynak: The Sun
Eyfel Kulesi'nde bomba alarmı
Eyfel Kulesi, bir adamın bomba patlatmakla tehdit etmesi üzerine kapatıldı. Polisler çevredeki yolları kordon altına aldı.
Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi Eyfel Kulesi bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi.
Yerel televizyon kanalı BMF Paris'te yer alan habere göre tahliye, kimliği henüz bilinmeyen bir kişinin yetkilileri arayarak bomba ihbarı yapmasının ardından gerçekleşti.
Polisler çevredeki yolları kordon altına aldı.
Etiketler: Paris fransa eyfel kulesiSon Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 14:17
Son Haberler
- 14:18
- 14:12
- 14:14
- 14:16
- 14:09
Sıradaki Haber
Keşmir'de Hindistan tarafından açılan ateş sonucu 2 Pakistan askeri öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz