Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinliler, kaybetme riskiyle karşı karşıya oldukları evlerini korumak için mücadelelerini devam ettiriyor.

İsrail mahkemelerinin kararıyla meşrulaştırılmaya çalışılan tahliye süreci devam ederken bir Filistinli ev sahibi ile evini işgal etmeye gelen Yahudi yerleşimci arasında cereyan eden diyalog sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

Bir Filistinli aktivistin kamerasına yansıyan görüntülerde, 'sen benim evimi çalıyorsun' diyerek Yahudi yerleşimciye tepki gösteren Filistinli ev sahibinin aldığı cevap, 'Ama sen zaten geri dönemeyeceksin. Ben çalmazsam başkası gelip çalacak.' oldu.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Şeyh Cerrah mahallesindeki evlerin tahliye davasına ilişkin olarak, 2 mayısta verdiği kararla arazide hak iddia eden Yahudi yerleştirme örgütü ile ev sahibi Filistinlilerin kendi aralarında anlaşmaya varması için Perşembe gününe kadar bir süre verdi.

Mahkeme, Filistinli ev sahiplerinin, arazide hak iddia eden Yahudi yerleştirme örgütüne geriye dönük kira bedeli ödemesi gerektiğine ve kiranın ev sahibinin ölene kadar devam edebileceğine, ev sahibinin öldüğünde ise oturma hakkının ev sahibinin çocuklarına devir edilemeyeceğine hükmetmişti. Kira bedeli konusunda anlaşmaya varılması için ise perşembe gününe kadar süre tanıdı.

Mahkemenin kararına tepkili olan Filistinliler ise bu kararın tartışmalı arazi mülkiyetinin Yahudi yerleştirme örgütüne ait olduğunun tasdiki anlamına geldiğini belirtiyor.

İsrail polisi ve Yahudi yerleşimcilerin bölgede protesto eylemi düzenleyen Filistinlilere yönelik ihlalleri ise devam ediyor.

Ne olmuştu?

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde 1956'dan beri yaşayan Filistinliler, bugün İsrail'in zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde, Filistinli Mülteciler Ortak Komitesi ve UNRWA ile 1948'den sonra Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı yöneten Ürdün devleti arasında yapılan anlaşma çerçevesinde 1948'deki Nekbe'de (Büyük Felaket) mülteci konumuna düşen Filistinliler yaşıyor.

Yahudi yerleşimcilere ait örgütler ise Filistinlilerin bugün yaşadıkları Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki arazileri 1948'den önce satın aldıklarını iddia ediyor.

Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazanmış durumda.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları kararı vermişti.

Karara göre, bu ailelerden 4'ünün ocakta evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

İsrail mahkemesi son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli 3 ailenin evlerini boşaltmaları kararına yönelik itirazlarını reddetmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 18 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 220 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.