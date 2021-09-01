Berlusconi'nin partisinden Reuters'a yapılan açıklamada, eski başbakanın, sağlık kontrolü yapılması için Milano'daki San Raffaele Hastanesi'ne götürüldüğü kaydedildi.

Muayenenin ardından hastaneden ayrılan Berlusconi, en son geçtiğimiz hafta aynı hastaneye kaldırılmış ve orada 1 gece geçirmişti.

84 yaşındaki eski başbakan, koronavirüse yakalandıktan sonra geçen yıl hastaneye girip çıkmış ve o süreci "Hayatımın en tehlikeli mücadelesiydi." diye nitelemişti.