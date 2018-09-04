Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'den Brexit eleştirisi

Temmuz ayında Başbakan Theresa May tarafından açıklanan Chequers planının hiç kimseyi memnun edemeyeceğini düşünen Blair, May’in de Brexit’in iyi bir fikir olmadığını bildiğini iddia ederek, Başbakan'ın referandum sonucundan dönüş yapılabileceğine inanmadığını ve bunun son derece yanlış bir bakış açısı olduğunu aktardı.

"May en başından beri yanlış istikamette"

Blair, May’in iyi bir iş çıkarıp çıkarmadığı sorulduğunda, "herhangi bir not veremeyeceğini çünkü May’in başından itibaren hatalı bir istikamette yol aldığını" söyledi ve ekledi:

"Neden bunu yapmaya çalıştığını biliyorum ve anlıyorum ancak bu başarısız olmaya mahkum bir yaklaşım. O şöyle düşünüyor: Brexit’i gerçekleştirmek zorundayım. Evet, belki çok iyi bir fikir değil ama görevim bu. En azından daha ılımlı bir versiyonunu hayata geçireyim ki insanlara hem istediğinizi yaptık hem de ekonomiyi koruduk diyebilelim."

"Parlamento Brexit planını reddedecek"

Blair’e göre bu başta akıllı bir yaklaşım gibi dursa da aslında hem sert bir Brexit isteyenler hem de Brexit’i hiç istemeyenleri tatmin etmeyecek. Bu nedenle de parlamentoda yapılacak oylamayla reddedilecek.

May’in içinde bulunduğu sıkıntılı durumu gayet iyi anladığını dile getiren Blair, May’in referandum öncesi Avrupa Birliği'nde (AB) kalınması için kampanya yaptığını ancak şimdi çıkmak için Brexit’in sorumlusu haline geldiğini hatırlattı ve şunları söyledi:

"Ben hayatımda buna benzer bir durum hiç görmedim. Yani düşünsenize Başbakansınız ve ülkenize diyorsunuz ki; bunu yapacağım ama bence aslında bu son derece kötü bir fikir."

İngiliz parlamenterlerin Chequers planını Ekim ayında oylaması bekleniyor. Ancak May’in partisi içerisinde dahi uzlaşma sağlanabilmiş değil. Sert bir Brexit yerine AB ile pek çok alanda iş birliğini ve ürünler-hizmetler alanında ortak paydaları korumayı öngören Chequers planı muhafazakarlar arasında ciddi tartışmalara yol açmış, 3 bakanın istifasına neden olmuştu.

Brüksel de durumun gidişatından memnun değil

Chequers planı Brüksel’i de tatmin etmiş değil. AB’nin Brexit müzakerecisi Michel Barnier'nin, May’in ticaret önerilerine sert şekilde karşı çıktığı biliniyor ve bu plan İngiltere’de kabul görse dahi müzakerelere temel teşkil edemeyeceği açıkça dillendiriliyor.

Kaynak: Euronews