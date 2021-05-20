Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 15:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Esed rejimi sivillerin tarlalarına "açlık bombası" yöntemiyle saldırıyor
[Fotoğraf: AA]
Esed rejimi, Suriye'nin kuzeyini bu kez açlık bombası yöntemi ile hedef alıyor. Özellikle sivillerin geçim kaynağı tarlalar top ve havan saldırılarıyla ateşe veriliyor.
Yerel kaynaklar, rejim güçlerinin hasat zamanı gelen tarlaları top ve havan saldırısıyla ateşe verdiğini söylüyor.
Son saldırılarda Hama'nın kuzeyindeki Latamina ilçesi ve Şakusiye köyü, Halep kırsalında Etarib ilçesi ile İdlib'in doğusundaki Serakib'deki tarım alanları hedef alındı.
Sivillerin aç kalması hedefleniyor
"Açlık bombası" yöntemiyle tarlaları vuran rejim güçleri, çiftçilerin mahsul almasını engelleyip binlerce sivilin aç kalmasını amaçlıyor.
Rejime bağlı güçler, cephe hattındaki yangınlara müdahale etmek isteyen araçlara da saldırılar düzenliyor.
Etiketler: Beşşar Esed Suriye Krizi Suriye Savaşı
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