Ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren Ermeni ordusu, Gence, Berde, Terter ve Mingeçevir'e gece saatlerinde füze saldırısı düzenledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Ermenistan’ın Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence'ye düzenlediği füze saldırısında 7 sivilin öldüğü 33 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada yaralılar arasında çocukların da olduğu kaydedildi.

Azerbaycan ile yaptığı ateşkesi bir kez daha ihlal eden Ermenistan ordusu yine sivilleri hedef aldı. Gence'ye yapılan saldırıda bir sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı.https://t.co/2vn9cjqueg pic.twitter.com/TfpjzHCjlF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 11, 2020

Saldırıda 30'dan fazla ev ile 50'den fazla işyeri de hasar gördü. Ekipler, bina enkazlarında arama-kurtarma çalışması başlattı.

Hacıyev: Şahit olduğumuz bir soykırım eylemidir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev "Ermenistan'ın Azeri sivil nüfusa karşı vandalizm ve barbarlığı devam ediyor. Hocalı soykırımından bu yana Azerbaycan halkına karşı şahit olduğumuz bir soykırım eylemidir" dedi. Hacıyev, Ermenistan'ın Cebrail ve Hadrut'ta ağır kayıplar vererek geri çekildiklerini söyledi. Hacıyev ayrıca, Ermenistan'a insani yardım adı altında roket sistemleri taşındığını belirtti.

"Patlama sesi duyduk, ev üzerimize çöktü"

Saldırı nedeniyle enkaz altında kalan ve hafif sıyrıklarla kurtulan Genceli vatandaşlar, o dehşet anları ve neler yaşadıklarını anlattı.

Tamamen yıkılan evden kendi imkanlarıyla çıktığını söyleyen Ali Memedov, "İlk önce bir patlama sesi duyduk. Sonra ev hemen üzerimize çöktü. Ben ilk önce deprem oldu zannetim. Daha sonra ailemle birlikte enkazdan çıktık" dedi.

Dışarı çıkıncı büyük bir şok yaşadığını, asıl füzelerin komşularının binalarına düştüğünü belirten Memedov, "Çocukların ve kadınların bağırışlarını duydum. Hemen onlara yardım edip, olay bölgesinden uzaklaşmaya çalıştık" diye konuştu.

Gözü yaşlı bir şekilde evinin önünde bekleyen bir anne, "Patlamada 2 çocuğum başından yaralandı. Annem de cam parçalarının düşmesi nedeniyle ayağından yaralandı" dedi.

Çocuklarının şu anda hastanede tedavi altında olduğunu belirten Genceli anne, "Hayatımda ilk defa böyle bir şok yaşadım. Bizim suçumuz neydi?" diye haykırdı.

"Saldırı, Ermenistan ordusunun faşistliğini gözler önüne seriyor"

Ermenistan'ın ateşkes çağrısına güvenilmemesi gerektiğini belirten bölge sakinlerinden İlham Abbasov da, "Biz insani olarak cenazelerini cephelerden almaları için ateşkes yaptık. Ancak onlar ilk fırsatta bizi vurdu. Saldırı, Ermenistan ordusunun faşistliğini gözler önüne seriyor" dedi.

Füzelerin düştüğü yerine tamamen sivillere ait olduğunu aktaran Abbasov, "Neydi burası. Askeri karargah mı? Orduevi mi? Çocuk ve kadınların yaşadığı bir mahalle ve hemen yanında da bir park" ifadelerini kullandı.

Ateşkesin ilk saatlerinde saldırdı

Ermenistan ordusu ateşkesin ilk saatlerinde de Cebrail ve Hadrut'u yeniden işgal etmek için saldırı düzenlemişti. Tuğ köyü yönünden Hadrut'a, Aragül ve Banazur yönünden Cebrail'i hedef almıştı. Ermeni güçleri, Terter şehrini top atışına tuttu. Ağdam'a bağlı Çemenli ve Zengişalı köyleri vuruldu.

38 Ermenistan askeri öldürüldü

Azerbaycan ordusunun karşı saldırısı gecikmedi. Ermenistan ordusu çok sayıda insan gücü ve askeri teçhizat kaybetti ve geri çekilmek zorunda kaldı. 38 Ermenistan askeri öldürüldü, 2 Grad füze sistemi, 7 top ve 2 mühimmat kamyonu imha edildi.

Etkisiz hale getirilenler arasında Hocalı soykırımında bulunan ve ASALA terör örgütü üyesi Aleksandr Arutyunyan da var.