Ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren Ermenistan ordusu, gece saatlerinde Gence'ye bir kez daha füze saldırısı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 2 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

Saldırıda 30'a yakın ev, 50'den fazla işyeri de hasar gördü.

Son 2 haftada 34 sivil yaşamını yitirdi

Ermenistan ordusu ateşkesin ilk saatlerinde de, Cebrail ve Hadrut'u yeniden işgal etmek için saldırı düzenledi. Tuğ köyü yönünden Hadrut'a, Aragül ve Banazur yönünden Cebrail'i hedef aldı.

Ermeni güçleri, Terter şehrini top atışına tuttu. Ağdam'a bağlı Çemenli ve Zengişalı köyleri vuruldu, bir sivil hayatını kaybetti.

Ermenistan'ın son 2 haftadaki saldırılarında yaşamını yitiren sivil sayısı 34'e çıktı.

Ermenistan ağır kayıplar vererek geri çekildi

Azerbaycan ordusunun karşı saldırısı gecikmedi. Ermenistan ordusu çok sayıda insan gücü ve askeri teçhizat kaybetti ve geri çekilmek zorunda kaldı. 38 Ermenistan askeri öldürüldü, 2 Grad füze sistemi, 7 top ve 2 mühimmat kamyonu imha edildi.

Etkisiz hale getirilenler arasında Hocalı soykırımında bulunan ve ASALA terör örgütü üyesi Aleksandr Arutyunyan da var.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev de Ermenistan saldırı teşebbüsüne dikkat çekti.

Ermenistan'ın Cebrail ve Hadrut'ta ağır kayıplar vererek geri çekildiklerini söyledi.

Hacıyev ayrıca, Ermenistan'a insani yardım adı altında roket sistemleri taşındığını belirtti.