Ermenistan'dan açılan ateş sonucu Azerbaycan askeri yaralandı

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetinden yapılan açıklamada, Zengilan ilinin Kollukışlak köyü istikametindeki Azerbaycan mevzilerine Kafan ilinin Nerkin-And köyü istikametindeki Ermenistan mevzilerinden ateş açıldığı belirtildi.
Açıklamada, ateş sonucu Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetine bağlı bir askerin yaralandığı, yaralı askerin helikopterle hastaneye tahliye edildiği aktarıldı.
Ermenistan tarafından Azerbaycan mevzilerine ateş açılması anının kameralarla kaydedildiği belirtilen açıklamada, durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu bildirildi.
Yaşanan provokasyonda sorumluluğun Ermenistan'ın askeri ve siyasi yönetiminde olduğu ifade edildi.