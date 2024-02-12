Çok Bulutlu 13.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.02.2024 17:03

Ermenistan'dan açılan ateş sonucu Azerbaycan askeri yaralandı

Ermenistan'dan açılan ateş sonucu sınırda nöbet tutan bir Azerbaycan askerinin yaralandığı bildirildi.

Ermenistan'dan açılan ateş sonucu Azerbaycan askeri yaralandı

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetinden yapılan açıklamada, Zengilan ilinin Kollukışlak köyü istikametindeki Azerbaycan mevzilerine Kafan ilinin Nerkin-And köyü istikametindeki Ermenistan mevzilerinden ateş açıldığı belirtildi.

Açıklamada, ateş sonucu Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetine bağlı bir askerin yaralandığı, yaralı askerin helikopterle hastaneye tahliye edildiği aktarıldı.

Ermenistan tarafından Azerbaycan mevzilerine ateş açılması anının kameralarla kaydedildiği belirtilen açıklamada, durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu bildirildi.

Yaşanan provokasyonda sorumluluğun Ermenistan'ın askeri ve siyasi yönetiminde olduğu ifade edildi.

ETİKETLER
Ermenistan
Sıradaki Haber
Dünya Hükümetler Zirvesi Dubai'de başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:06
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı
17:01
Dünya Hükümetler Zirvesi Dubai'de başladı
16:58
Türkiye'nin risk primi 300 baz puana geriledi
16:54
İskoçya Bölgesel Başbakanı Yusuf'tan, İngiliz hükümeti ve muhalefetine Gazze tepkisi
16:52
İsrail Başbakanı Netanyahu, Filistinlilerin sığındığı Refah'a saldıracakları mesajını yineledi
16:39
Kurum, 'İSPARK zarar ediyor' diyen İBB'ye tepki gösterdi
Fotoğraf sanatçıları, Kulakkaya Yaylası'nın doğal güzelliklerini fotoğrafladı
Fotoğraf sanatçıları, Kulakkaya Yaylası'nın doğal güzelliklerini fotoğrafladı
FOTO FOKUS
Endonezya’da sahaya yıldırım düştü, futbolcu hayatını kaybetti
Endonezya’da sahaya yıldırım düştü, futbolcu hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ