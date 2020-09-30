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Ermenistan'a ait 2 uçak düştü
Azerbaycan: Ermenistan'a ait 2 savaş uçağı dağa çarparak düştü.
Azerbaycan, Ermenistan'a ait iki savaş uçağının dün dağa çarparak düştüğünü açıkladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'a ait iki SU-25 savaş uçağının dağa çarparak imha olduğunu duyurdu. Hacıyev, "Ermenistan, vatandaşlarına doğru bilgi vermiyor" dedi.
Erivan yönetimi, bir SU-25 uçağının Türk savaş uçağı tarafından vurulduğunu iddia ederek, fotoğraflarını yayınlamıştı.
Türkiye ve Azerbaycan'dan bu iddiaya yalanlama gelmişti.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 13:27
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