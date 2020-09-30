Azerbaycan, Ermenistan'a ait iki savaş uçağının dün dağa çarparak düştüğünü açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'a ait iki SU-25 savaş uçağının dağa çarparak imha olduğunu duyurdu. Hacıyev, "Ermenistan, vatandaşlarına doğru bilgi vermiyor" dedi.

Erivan yönetimi, bir SU-25 uçağının Türk savaş uçağı tarafından vurulduğunu iddia ederek, fotoğraflarını yayınlamıştı.

Türkiye ve Azerbaycan'dan bu iddiaya yalanlama gelmişti.