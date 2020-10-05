Ermeni Ordusu füze ve roketle saldırdığı Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'ye bugün tekrar saldırdı. Açıklama Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkan Yardımcısı Hikmet Hacıyev de Twitter hesabından yaptığı paylaşımla saldırıyı duyurdu. Hacıyev, "Ermeni silahlı kuvvetleri Gence, Barda, Beylagan ve Azerbaycan'ın diğer bazı şehirlerinde yoğun nüfuslu sivil bölgelere füzeler ve roketlerle saldırıyor. Barbarlık ve vandalizm. Ermenistan'ın siyasi-askeri liderliğinin zayıflık ve paniğinin işareti" paylaşımını yaptı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Gence'nin yanı sıra Ermenistan ordusunun Azerbaycan’daki Beylegan, Berde ve Terter şehirlerine yönelik topçu atışları gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ermenistan'ın Gence'ye dünkü saldırılarında 1 sivil hayatını kaybetti, 32 sivil yaralandı.