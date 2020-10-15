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Ermenistan Terter'de sivilleri hedef aldı: 3 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ermenistan ordusunun Terter'deki bir mezarlığa düzenlediği saldırı sonucu 3 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.
Konuya ilişkin açıklamayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptı.
Ermenistan'ın, Terter'deki bir mezarlığı "kasıtlı olarak" hedef aldığını belirten Hacıyev, burada 3 sivilin öldüğünü, 3 sivilin ise yaralandığını kaydetti.
Hacıyev, Ermenistan'ın, insani ateşkesin arkasına gizlenerek terör politikası yürüttüğünü; Azerbaycan'ın ise sivilleri koruma hakkını saklı tuttuğunu ifade etti.
Ermenistan ordusu Terter’de mezarlık ziyaretinde bulunan sivilleri vurdu. Bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu aktardı. pic.twitter.com/1GrKByaj9K— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 15, 2020
Etiketler: AzerbaycanSon Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 13:14
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