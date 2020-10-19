Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, DHA
Ermenistan gazetecilerin bulunduğu bölgeyi de vurdu
[Fotoğraf: DHA]
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Terter kentindeki pamuk fabrikasını hedef aldı. Alevlere teslim olan fabrikayı görüntülemek isteyen basın mensuplarının bulunduğu alan da vuruldu. TRT Haber ekipleri o anları görüntüledi.
Ermenistan, Azerbaycan ile yaptığı ikinci insani geçici ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik yaptığı saldırılara devam ediyor.
Ermenistan ordusu, Terter'in Karakoyunlu kasabasındaki bir pamuk fabrikasını hedef aldı.
Ermenistan sivil hedefleri vurmaya devam ediyor. Terter'de bir fabrika vuruldu, vurulan fabrikadan alevler yükseliyor. pic.twitter.com/VyD6waVDYi— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 19, 2020
Yoğun dumanların yükseldiği fabrikaya itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgedeki son durumu görüntülemek isteyen gazeteciler de büyük tehlike atlattı.
Ermenistan'ın saldırıları canlı yayın sırasında da sürdü. TRT Haber ekipleri o anları kaydetti.
Etiketler: Ermenistan AzerbaycanSon Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 15:48
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