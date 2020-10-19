Ermenistan, Azerbaycan ile yaptığı ikinci insani geçici ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik yaptığı saldırılara devam ediyor.

Ermenistan ordusu, Terter'in Karakoyunlu kasabasındaki bir pamuk fabrikasını hedef aldı.

Ermenistan sivil hedefleri vurmaya devam ediyor. Terter'de bir fabrika vuruldu, vurulan fabrikadan alevler yükseliyor. pic.twitter.com/VyD6waVDYi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 19, 2020

Yoğun dumanların yükseldiği fabrikaya itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgedeki son durumu görüntülemek isteyen gazeteciler de büyük tehlike atlattı.

Ermenistan'ın saldırıları canlı yayın sırasında da sürdü. TRT Haber ekipleri o anları kaydetti.