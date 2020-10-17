Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırıları sürüyor.

Ermenistan ordusu Gence ve Mingeçevir'e füzeli saldırı düzenledi. Saldırı sonucu çok sayıda kişi enkaz altında kaldı. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

"Gence ve Mingeçevir vuruldu"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Gence ve Mingeçevir'in füzelerle vurulduğunu duyurdu.

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