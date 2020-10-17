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Ermenistan sivilleri hedef aldı
Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda çok sayıda sivil enkaz altında kaldı. Sivilleri kurtarma çalışmaları sürüyor.
Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırıları sürüyor.
Ermenistan ordusu Gence ve Mingeçevir'e füzeli saldırı düzenledi. Saldırı sonucu çok sayıda kişi enkaz altında kaldı. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ediyor.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 16, 2020
Ermenistan yine sivilleri hedef aldı. Ermeni ordusu Gence'yi füzelerle vurdu.https://t.co/ftdEU6dIZH pic.twitter.com/5dlYewYDzi
"Gence ve Mingeçevir vuruldu"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Gence ve Mingeçevir'in füzelerle vurulduğunu duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Ermenistan AzerbaycanSon Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 00:40
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