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Ermenistan Karabağ'dan çekilmeyi kabul etti
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Rusya ve Azerbaycan devlet başkanları ile Karabağ savaşının sonlandırılmasına ilişkin bir anlaşma imzaladım" dedi.
Ermenistan yenilgiyi kabul etti. Azerbaycan ordusu, bugüne kadar kurtardığı mevzilerde kalacak.
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Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 01:31
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